Nel rally in Portogallo, i piloti stanno affrontando una sfida diretta per il campionato mondiale, con Evans e Katsuta che si contendono la leadership. La gara si svolge su strade sterrate nella zona di Matosinhos, che potrebbe influenzare i risultati finali. La lotta tra i due atleti prosegue senza soste, mentre la classifica mondiale si avvicina a un punto di svolta. I prossimi giorni di corsa potrebbero determinare chi avrà la meglio.

? Cosa scoprirai Chi può interrompere il duello tra Evans e Katsuta?. Come influirà lo sterrato di Matosinhos sulla classifica mondiale?. Quali minacce rappresentano Pajari e Solberg per i leader?. Perché l'esperienza di Ogier potrebbe stravolgere il campionato?.? In Breve Sami Pajari e Oliver Solberg inseguono i leader con 72 e 68 punti.. Programma prevede shakedown il 7 maggio e 345.08 km totali di prove.. Sebastien Ogier e Thierry Neuville completano la top 7 della classifica mondiale.. Venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio prevedono oltre 240 km di sterrato.. Il prossimo giovedì 7 maggio, le strade sterrate di Matosinhos ospiteranno lo shakedown del Rally del Portogallo, sesta tappa del Mondiale rally 2026 che potrebbe decidere le sorti del titolo mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Portogallo: Evans e Katsuta testa a testa per il mondiale

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