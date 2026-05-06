Il Mondiale rally 2026 si avvicina alla sua sesta tappa, prevista questa settimana in Portogallo. La gara si svolgerà sulle strade sterrate nei pressi di Matosinshos, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Si parla di una possibile sfida tra due piloti principali, con una corsa che potrebbe delineare la lotta per il titolo. La competizione si annuncia intensa e decisiva per il proseguo della stagione.

Prosegue a ritmo serrato il Mondiale rally 2026. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, il calendario proporrà l’attesissimo Rally del Portogallo, sesto appuntamento della stagione, che si snoderà sulle strade sterrate attorno a Matosinshos. Storicamente una delle tappe più emozionanti e ricche di colpi di scena dell’intera stagione. Stiamo vivendo un campionato che non sta lesinando in fatto di sorprese ed equilibrio. La classifica generale, a sua volta, è quanto mai interessante. Al comando troviamo Elfyn Evans (vittorioso in Svezia) con 101 punti, con appena 2 lunghezze di vantaggio sul nipponico Takamoto Katsuta (dopo i successi in Kenya e Croazia), quindi terzo Sami Pajari con 72 punti, quarto Oliver Solberg con 68, quindi Adrien Fourmaux quinto con 59, sesto Sebastien Ogier con 58, mentre Thierry Neuville è settimo con 35.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rally, la tappa del Portogallo potrebbe ufficializzare una corsa a due Evans-Katsuta per il titolo

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