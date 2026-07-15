Gli Stati Uniti hanno utilizzato per la prima volta i droni Corsair in operazioni di combattimento contro obiettivi in Iran. I droni navali sono stati impiegati come parte di nuove tattiche nella guerra navale. L’azione si è svolta nel contesto di un raid che coinvolgeva unità statunitensi e ha portato a colpi contro obiettivi specifici. La mossa rappresenta un primo utilizzo in combattimento di questi droni, che erano stati precedentemente testati in esercitazioni.

Gli Stati Uniti hanno impiegato per la prima volta i droni navali Corsair in combattimento. Dopo essere stati impiegati per l’operazione di salvataggio e recupero dei piloti dell’elicottero Apache abbattuto dai pasdaran nel Golfo dell’Oman, i droni navaliCorsair sono stati impiegati come piattaforme “kamikaze” per attaccare il porto iraniano di Bandar Abbas, colpendo infrastrutture sensibili e un sottomarino tascabile Ghadir, impiegando le stesse tattiche usate dall’Ucraina per colpire la Flotta del Mar Nero russa in Crimea. Si tratta del primo attacco di questo tipo ordinato dal Pentagono nella storia militare degli Stati Uniti. Secondo... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Il raid dei droni Corsair: gli Stati Uniti colpiscono l’Iran con le nuove tattiche della guerra navale

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