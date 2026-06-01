Gli Stati Uniti hanno colpito siti di lancio di droni in Iran, provocando la rappresaglia dei Pasdaran. Le operazioni militari hanno destabilizzato le trattative di pace tra i due paesi, che continuano comunque. La tensione si alza mentre le parti rimangono impegnate in negoziati, ma gli scontri sul territorio iraniano aumentano. Nessuna delle due parti ha annunciato un cessate il fuoco.

Malgrado le trattative proseguano incessantemente, tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato di aver lanciato nel fine settimana “attacchi di autodifesa contro postazioni radar e centri di comando e controllo di droni” a Goruk e sull’isola di Qeshm, nel sud dell’Iran. Secondo quanto affermato dal Centcom su X, si è trattato di “attacchi mirati in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l’abbattimento di un drone americano MQ-1 che operava in acque internazionali”. “I caccia americani hanno risposto subito eliminando le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni che rappresentavano una chiara minaccia per le navi in transito nelle acque regionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump fa vacillare le trattative di pace con Teheran. Gli Stati Uniti colpiscono siti di lanci di droni in Iran, e scatenano la rappresaglia dei Pasdaran

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Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump

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Iran, gli Usa colpiscono siti di Teheran. Rubio: pace ancora possibile – La direttaGli Stati Uniti hanno effettuato un attacco a un sito nel sud dell’Iran, segnando l’ottantottesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran.

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E adesso sembra che lo schema del Venezuela stia per ripetersi a Cuba: infatti, gli Stati Uniti d'America hanno recentemente incriminato Castro con l'accusa di aver causato morte e distruzione di aerei. Donald Trump e Washington sono dunque pronti a rapire x.com

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