Il problema degli accordi commerciali europei fatti in fretta

Da linkiesta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la modernizzazione dell’accordo commerciale con il Messico. La decisione arriva mentre Bruxelles sta rivedendo la propria politica commerciale e definendo nuove strategie. La ratifica permette di aggiornare le condizioni dell’accordo, senza indicare specifici contenuti o modifiche. La firma definitiva segna la conclusione di un processo iniziato con negoziati e si inserisce in un momento di cambiamenti nelle relazioni commerciali dell’UE.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il via libera definitivo del Parlamento europeo alla modernizzazione dell’accordo tra Unione europea e Messico arriva in un momento in cui Bruxelles sta ridefinendo la propria politica commerciale. La ricerca di nuovi partner economici è diventata una priorità, sospinta dalle tensioni geopolitiche, dalla guerra in Ucraina, dalla competizione con la Cina e dalla necessità di ridurre le dipendenze strategiche. È un contesto che riporta al centro una domanda: l’Europa riuscirà a mantenere quell’ambizione che, negli ultimi anni, aveva legato la politica commerciale alla tutela dei diritti umani e della sostenibilità? Sulla possibilità di trovare un equilibrio tra competitività, diritti e sostenibilità riflette Catarina Vieira, eurodeputata trentenne, portoghese originaria delle Azzorre ed eletta nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il problema degli accordi commerciali europei fatti in fretta
© Linkiesta.it - Il problema degli accordi commerciali europei fatti in fretta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dictator Museveni and Illegal Organ Trade: Shocking Allegations Involving Son-in-Law Odrek Rwabogo

Video Dictator Museveni and Illegal Organ Trade: Shocking Allegations Involving Son-in-Law Odrek Rwabogo

Notizie e thread social correlati

Trump e Xi a Zhongnanhai: conclusi accordi commerciali straordinariLe due principali potenze mondiali hanno tenuto incontri a Zhongnanhai, durante i quali sono stati firmati nuovi accordi commerciali.

Trump a Pechino: “Fantastici accordi commerciali con Xi”Un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e della Cina si è svolto a Pechino, con il presidente degli Stati Uniti che ha dichiarato di aver...

Temi più discussi: Il giusto tempo | Il problema degli accordi commerciali europei fatti in fretta; Procurement farmaceutico. Accordi quadro per i farmaci fuori brevetto: Non solo risparmio, servono continuità delle forniture e programmazione; Intesa Sanpaolo Emilia Ovest: Nei racconti tutto appare perfetto; Giusto salario: potenzialmente un cambiamento importante.

Sovranità dei dati sanitari: il caso degli accordi Usa in Africa OrientaleNel mese di dicembre, gli Stati Uniti hanno firmato nuovi accordi di cooperazione sanitaria con diversi paesi africani, tra i quali Kenya, Uganda e Ruanda, nell’ambito dell’America First Global Health ... huffingtonpost.it

Effetto dazi: per gli italiani fare affari con la Cina non è un problemaLe fibrillazioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti, non hanno portato cambiamenti nell’interesse degli italiani per le merci cinesi. Dal Dragone sono arrivate nelle case degli italiani beni dal ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web