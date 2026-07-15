il problema degli accordi commerciali europei fatti in fretta

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la modernizzazione dell’accordo commerciale con il Messico. La decisione arriva mentre Bruxelles sta rivedendo la propria politica commerciale e definendo nuove strategie. La ratifica permette di aggiornare le condizioni dell’accordo, senza indicare specifici contenuti o modifiche. La firma definitiva segna la conclusione di un processo iniziato con negoziati e si inserisce in un momento di cambiamenti nelle relazioni commerciali dell’UE.

Il via libera definitivo del Parlamento europeo alla modernizzazione dell’accordo tra Unione europea e Messico arriva in un momento in cui Bruxelles sta ridefinendo la propria politica commerciale. La ricerca di nuovi partner economici è diventata una priorità, sospinta dalle tensioni geopolitiche, dalla guerra in Ucraina, dalla competizione con la Cina e dalla necessità di ridurre le dipendenze strategiche. È un contesto che riporta al centro una domanda: l’Europa riuscirà a mantenere quell’ambizione che, negli ultimi anni, aveva legato la politica commerciale alla tutela dei diritti umani e della sostenibilità? Sulla possibilità di trovare un equilibrio tra competitività, diritti e sostenibilità riflette Catarina Vieira, eurodeputata trentenne, portoghese originaria delle Azzorre ed eletta nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Dictator Museveni and Illegal Organ Trade: Shocking Allegations Involving Son-in-Law Odrek Rwabogo

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