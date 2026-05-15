Un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e della Cina si è svolto a Pechino, con il presidente degli Stati Uniti che ha dichiarato di aver raggiunto accordi commerciali “fantastici” con il leader cinese. Durante il vertice, sono state discusse questioni legate all’economia e alle strategie internazionali, con il presidente americano che ha affermato che gli accordi sono “vantaggiosi per entrambi i Paesi”. L’incontro ha visto anche aperture su alcuni temi economici, mentre sono rimaste presenti tensioni strategiche tra le due nazioni.

Vertice Usa-Cina a Pechino tra aperture economiche e tensioni strategiche: il presidente americano parla di intese “vantaggiose per entrambi i Paesi”. Donald Trump torna a puntare sul dialogo diretto con Xi Jinping e, dalla capitale cinese, parla di “fantastici accordi commerciali ” raggiunti con il leader di Pechino. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto Xi come un “grande leader” e un “amico”, sottolineando il clima positivo emerso durante la visita ufficiale in Cina. Le dichiarazioni di Trump arrivano al termine di una nuova fase di colloqui bilaterali che, secondo fonti diplomatiche, avrebbe prodotto risultati significativi sul fronte economico e commerciale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Trump a Pechino: “Fantastici accordi commerciali con Xi”

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CINA, IRAN e TRUMP: Pechino prepara il NUOVO ORDINE in Medio Oriente

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