Le due principali potenze mondiali hanno tenuto incontri a Zhongnanhai, durante i quali sono stati firmati nuovi accordi commerciali. Questi accordi riguardano vari settori e sono stati definiti come “straordinari” dalle fonti ufficiali. Al momento non sono state rese note le specifiche degli accordi né le modalità di implementazione. Il secondo round di negoziati è stato supervisionato da esperti tecnici incaricati di seguire le trattative e garantire il rispetto degli accordi firmati.

? Domande chiave Come influenzeranno questi nuovi accordi le catene di approvvigionamento globali?. Chi sono gli esperti tecnici incaricati di gestire il secondo round?. Perché la delegazione cinese ha risposto con maggiore moderazione a Trump?. Quali dettagli operativi definiranno i nuovi flussi commerciali tra i due Paesi?.? In Breve Delegazione USA con Rubio, Hegseth, Bessent, Greer e l'ambasciatore Perdue.. Delegazione cinese guidata da Cai Qi, Wang Yi e He Lifeng.. Secondo round tecnico con partecipazione ridotta di esperti e alti funzionari.. Impatto diretto su politiche doganali e catene di approvvigionamento globali.. A Pechino, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la conclusione di accordi commerciali definiti straordinari dopo un incontro diretto con il leader cinese Xi Jinping nei giardini di Zhongnanhai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi a Zhongnanhai: conclusi accordi commerciali straordinari

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