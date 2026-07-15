Murale a Teheran | Trump in una bara

Un murale a Teheran raffigura l’ex presidente statunitense in una bara. Il Comando Centrale ha annunciato una nuova serie di attacchi americani contro l’Iran, con l’obiettivo di indebolire le capacità militari utilizzate dalle forze iraniane per attacchi alle navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Le azioni militari sono state giustificate come risposta alle attività militari iraniane nella regione. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni è stato comunicato.

Una nuova ondata di attacchi americani sull’Iran con l’obiettivo, fa sapere il Comando Centrale, di “degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz”. Ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell’unica centrale nucleare dell’Iran. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, non ci sarebbero vittime. Nella notte, si era concluso un ulteriore ciclo di raid Usa, durato sette ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha affermato di avere colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello Stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Teheran, inaugurato un murale con Trump in una bara: Uccideremo Trump

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