Oggi riprendono gli allenamenti del Prato dopo la delusione per la mancata vittoria nei playoff. La squadra si riunisce allo stadio Lungobisenzio, dove sarà impegnata anche domani contro la Polisportiva Aurora alle 15 e venerdì per le ultime sessioni di allenamento. Nel frattempo, il calciomercato si concentra su possibili acquisti, con particolare attenzione a un giocatore chiamato Marzierli. Il tempo rimasto a disposizione viene considerato un fattore importante per le prossime decisioni.

Riprendono oggi gli allenamenti del Prato. Smaltita la delusione per la mancata vittoria del playoff, la formazione biancazzurra torna allo stadio Lungobisenzio, dove sarà di scena anche domani (con la Polisportiva Aurora dalle 15) e venerdì per le ultime sedute. Se sul campo siamo ormai alle battute conclusive di questa annata sportiva, fuori dal campo la programmazione per la prossima stagione è già partita. La società del presidente Antonio Politano ha a disposizione poco meno di due mesi per allestire la rosa che partirà alla volta di Sestola per il ritiro. In chiave mercato, come sottolineato dal tecnico Alessandro Dal Canto, le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, il fattore tempo come alleato. Calciomercato: occhi su Marzierli

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