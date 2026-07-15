il porto di ancona hub verso la cina

Il porto di Ancona diventa il punto di importazione principale per i veicoli del gruppo cinese Chery. Il CEO di Omoda & Jaecoo ha annunciato l’intenzione di trasformare il polo logistico regionale, che comprende porto, aeroporto e interporto, nella base principale per le importazioni del marchio. L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo cinese nella regione attraverso questa infrastruttura.

Ceo di Omoda & Jaecoo (gruppo Chery). L’obiettivo è rendere il polo logistico regionale, composto da porto, aeroporto e interporto, la base d’importazione del colosso cinese. Chery, in espansione in Italia con quasi 13mila auto vendute nel primo trimestre 2026, mira allo scalo per la sua posizione strategica e i rapidi tempi di transito da Suez. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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