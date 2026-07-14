Al porto di Ancona, il progetto da 100 milioni di euro per un hub crociere e i lavori di dragaggio sono ancora in sospeso. Non ci sono decisioni definitive né date di avvio, e l’intera operazione resta in stallo. La mancanza di tappe concrete ha portato a un blocco delle attività, lasciando in attesa le aziende coinvolte. La situazione rimane incerta da tempo, senza indicazioni di quando si potrà procedere con i lavori o definire i dettagli del progetto.

ANCONA Probabilmente ci avrebbero messo meno se avessero caricato le borse piene di banconote su dei dromedari, attraversando gli Appennini da Roma ad Ancona a passo d’ambio. A poco meno di un anno dalla revoca del settembre 2025, ancora non c’è traccia dei 100 milioni di euro che il Ministero dell’Economia ha revocato all’Autorità portuale di Ancona per i gravi ritardi accumulati nella realizzazione delle opere con essi finanziate. Progetti fondamentali per lo sviluppo del porto, a partire dai 12 milioni di euro per i dragaggi delle banchine dalla 19 alle 26, quelle commerciali, da portare a quote batimetriche comprese tra 10 e 14 metri, il massimo consentito dal nostro Prg. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Segui gli aggiornamenti su Ancona.

© Corriereadriatico.it - Porto di Ancona, rebus 100 milioni: hub crociere e dragaggi sono ancora nel limbo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ancona, i 50 giorni di fuoco del porto tra traghetti, crociere e yacht: il gran finale di Garofalo (in attesa di Carloni)A Ancona, il porto sta vivendo un periodo intenso, con attività che vanno dai dragaggi ai traghetti, coinvolgendo anche crociere e yacht.

Caterina Di Bitonto (Ev) risponde ad Ancona Porto Futuro: «Blue economy è sostenibilità e nell'hub al Molo Clementino non ve ne è»Caterina Di Bitonto di Europa Verde ha risposto all’associazione Ancona Porto Futuro riguardo al progetto di banchinamento del Molo Clementino, noto...

Si parla di: Usa, l’ambasciatore Fertitta ad Ancona: festa sul suo super-yacht da 450 milioni. Nel 2017 ha acquistato la squadra Nba Houston Rockets.

Una delegazione di Omoda e Jaecoo in visita al Porto di AnconaDalla missione di sistema della Regione Marche nello Zhejiang dello scorso maggio alla cooperazione operativa con la Cina. (ANSA) ... ansa.it

Visita vertici Capitaneria di porto in Comune ad Ancona, nuovo comandante Massimo SenoVisita istituzionale stamane in Comune, a Palazzo del Popolo, per il cambio ai vertici della Capitaneria di Porto di Ancona. (ANSA) ... ansa.it