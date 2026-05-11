Caterina Di Bitonto Ev risponde ad Ancona Porto Futuro | Blue economy è sostenibilità e nell' hub al Molo Clementino non ve ne è

Caterina Di Bitonto, esponente di Europa Verde ad Ancona, ha risposto all’associazione Ancona Porto Futuro riguardo al progetto di banchinamento al Molo Clementino, noto anche come Darsena Fincantieri. L’associazione sostiene che quest'opera sia essenziale per il traffico crocieristico, considerato un elemento chiave per il porto. Di Bitonto ha invece ribadito che la blue economy si basa sulla sostenibilità e ha commentato che nell’hub al Molo Clementino tale principio non trova applicazione.

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