Caterina Di Bitonto Ev risponde ad Ancona Porto Futuro | Blue economy è sostenibilità e nell' hub al Molo Clementino non ve ne è
Caterina Di Bitonto, esponente di Europa Verde ad Ancona, ha risposto all’associazione Ancona Porto Futuro riguardo al progetto di banchinamento al Molo Clementino, noto anche come Darsena Fincantieri. L’associazione sostiene che quest'opera sia essenziale per il traffico crocieristico, considerato un elemento chiave per il porto. Di Bitonto ha invece ribadito che la blue economy si basa sulla sostenibilità e ha commentato che nell’hub al Molo Clementino tale principio non trova applicazione.
ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica esponente di Europa Verde ad Ancona, replica all’associazione Ancona Porto Futuro, secondo cui il banchinamento del Molo Clementino, alias Darsena Fincantieri, è indispensabile per il traffico crocieristico, il quale a sua volta è un fattore importante per la.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Caterina Di Bitonto (Ev) risponde ad "Ancona Porto Futuro": «Davvero gli operatori andrebbero in crisi senza l’hub al molo Clementino?»ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica militante anconetana di Europa Verde, torna a prendere parola per rispondere alla neonata associazione Ancona...
Caterina Di Bitonto (Ev) torna sul banchinamento del Molo Clementino: «Mare e porto sono una ricchezza e come tali vanno mantenuti»ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica esponente di Europa Verde, risponde all’europarlamentare Carlo Ciccioli di Fratelli D’Italia.