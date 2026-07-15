Il peso degli investimenti in casa Juventus fa paura | 900 milioni spesi sono il prezzo da pagare per un bilancio in crisi
Dal 2020, la Juventus ha investito circa 900 milioni di euro, cifra che si riflette pesantemente sul bilancio attuale. Questi investimenti sono stati effettuati nel tentativo di rafforzare la squadra e migliorare le strutture, ma hanno contribuito a creare un disavanzo significativo. La cifra rappresenta il costo di un lungo periodo di spese ingenti, mentre il bilancio mostra segnali di crisi.
di Luca Fiore La Juventus deve fare i conti con gli investimenti avvenuti dal 2020 a oggi: 900 milioni spesi che pesano e non poco nel bilancio bianconero. La Juventus si trova di fronte a un bilancio sportivo e finanziario che invita a una profonda riflessione. Dal 2020 a oggi, il club ha stanziato una cifra complessiva di 900 milioni di euro, considerando l’esborso per i cartellini, il riconoscimento di numerosi bonus e il pagamento delle commissioni agli agenti. Nonostante un impegno economico di tale portata, il riscontro sul campo è stato modesto rispetto alle aspettative: in questo arco temporale, la società ha sollevato al cielo soltanto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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