Dal 2020, la Juventus ha investito circa 900 milioni di euro, cifra che si riflette pesantemente sul bilancio attuale. Questi investimenti sono stati effettuati nel tentativo di rafforzare la squadra e migliorare le strutture, ma hanno contribuito a creare un disavanzo significativo. La cifra rappresenta il costo di un lungo periodo di spese ingenti, mentre il bilancio mostra segnali di crisi.

di Luca Fiore La Juventus deve fare i conti con gli investimenti avvenuti dal 2020 a oggi: 900 milioni spesi che pesano e non poco nel bilancio bianconero. La Juventus si trova di fronte a un bilancio sportivo e finanziario che invita a una profonda riflessione. Dal 2020 a oggi, il club ha stanziato una cifra complessiva di 900 milioni di euro, considerando l’esborso per i cartellini, il riconoscimento di numerosi bonus e il pagamento delle commissioni agli agenti. Nonostante un impegno economico di tale portata, il riscontro sul campo è stato modesto rispetto alle aspettative: in questo arco temporale, la società ha sollevato al cielo soltanto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Il peso degli investimenti in casa Juventus fa paura: 900 milioni spesi sono il prezzo da pagare per un bilancio in crisi

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