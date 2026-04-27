Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Roberto Saviano è intervenuto come ospite. Nel corso della trasmissione, l’autore ha pronunciato alcune affermazioni intense, accompagnate da lacrime. Ha detto di essere stanco e di aver pagato un prezzo per il suo lavoro. La puntata è stata trasmessa sul canale Nove, con Fabio Fazio che ha condotto l’evento.

Roberto Saviano è stato uno degli ospiti d’eccezione di Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. Lo scrittore napoletano, autore del libro-inchiesta pubblicato nel 2006 Gomorra, è stato costretto da allora a vivere sotto scorta per le minacce ricevute dai clan. Saviano, intervistato da Fazio, si esprime così dopo l'assoluzione per la querela presentata da Matteo Salvini, definito " ministro della Malavita " dallo scrittore. "Portare gli scrittori, gli intellettuali, i giornalisti in tribunale da parte di un ministro è un atto assolutamente autoritario. In questi anni le prime pagine che sono state utilizzate, spese contro di me, hanno reso ordinario l'attacco del potere politico verso un intellettuale che non ha nessun altro potere se non la sua firma, le sue parole, i lettori, se ce li ha.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, Saviano da Fazio insulta e piange: "Un prezzo da pagare, mi sono stancato"

Notizie correlate

Che Tempo Che Fa: Vanessa Incontrada, Serena Rossi e Fiorella Mannoia da Fabio FazioRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Che tempo che fa, sparisce l’acquario: Fabio Fazio dà la colpa Donald TrumpL'assenza dell'acquario al centro dello studio non è passata inosservata ai telespettatori.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Saviano, la stoccata a Salvini e la difesa di Gomorra: Non sono un problema per Napoli; Che tempo che fa oggi 26 aprile: grandi ospiti in studio, storie potenti e temi che fanno discutere il Paese; NOVE: a CHE TEMPO CHE FA Silvia Salis, Carlo Conti, Arianna Fontana, Carlo Rovelli, Roberto Saviano, Serena Brancale, Levante, Brenda Lodigiani, Jo Squillo Fai clic per insegnare a Gmail che questa conversazione è importante; Che Tempo Che Fa, ospiti 26 aprile: Littizzetto presenta il primo romanzo, Carlo Conti, Saviano con Gomorra a 20 anni e Arianna Fontana al Tavolo.

Che Tempo Che Fa, ospiti 26 aprile: Littizzetto presenta il primo romanzo, Carlo Conti, Saviano con Gomorra a 20 anni e Arianna Fontana al TavoloChe Tempo Che Fa 26 aprile sul NOVE: Littizzetto presenta il primo romanzo, Carlo Conti con il libro, Saviano per i 20 anni di Gomorra e Arianna Fontana al Tavolo ... lifestyleblog.it

Che tempo che fa, pagelle del 26 aprile: ovazione per Silvia Salis (9), Carlo Conti pescatore (6), il segreto di Orietta (S.V.)Che tempo che fa torna con Silvia Salis per la prima volta in studio ma anche con il romanzo di Luciana Littizzetto, Il tempo del la la la ... dilei.it

Luca Vincitore. . SAVIANO: "SALVINI VUOLE QUERELARMI DI NUOVO E NON PUÒ FARLO" DA FABIO FAZIO SUL NOVE - facebook.com facebook

Fazio "sei stato assolto per aver definito Salvini Ministro di Malavita citando Salvemini...però lui ha detto che ti quererelà di nuovo" Saviano "non può farlo...per la legge che lui ha voluto" game set and match #CTCF #Saviano #Fazio #27aprile x.com