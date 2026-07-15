Il PD di Pozzuoli dà sostegno a Manzoni | ripartenza o tregua temporanea?

Il Direttivo del Partito Democratico di Pozzuoli si è riunito ieri, con la partecipazione del sindaco, degli amministratori, dei consiglieri comunali e del gruppo dirigente locale. La riunione ha discusso il sostegno al progetto politico di Manzoni. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulle future strategie del partito o sul possibile ritorno alle urne. La riunione si è concentrata sulle recenti dinamiche politiche e sulla posizione del partito nel contesto locale.

Si è svolto ieri il Direttivo del Partito Democratico di Pozzuoli, che ha visto la partecipazione del sindaco, degli amministratori, dei consiglieri comunali e del gruppo dirigente del circolo cittadino. Un appuntamento molto partecipato, dedicato all’analisi della situazione politica e amministrativa e alle prospettive del centrosinistra puteolano. Al termine del confronto, il Direttivo ha espresso una posizione unanime, confermando il pieno e incondizionato sostegno all’azione amministrativa del sindaco e della maggioranza che governa la città. Un messaggio che assume particolare rilievo in una fase della politica cittadina caratterizzata da tensioni e contrapposizioni. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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