I due commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina si sono incontrati a Zaporizhzhia, dove è stata concordata una tregua temporanea. L’obiettivo dichiarato è prevenire incidenti nucleari nella regione. La riunione è avvenuta a pochi giorni dalla proposta di un incontro tra i leader dei due paesi, avanzata da un rappresentante ucraino. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali accordi futuri o passi successivi.

All’indomani della lettera aperta in cui Volodymyr Zelensky propone a Vladimir Putin di incontrarsi per mettere fine alla guerra, qualcosa si muove, seppur nelle retrovie. Oggi c’è stato il primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, e il suo omologo ucraino, Dmitry Lubinets, con il quale ha concordato di sviluppare un percorso di cooperazione. L’incontro, scrive l’agenzia russa Tass, si è svolto al confine tra l’ Ucraina e la Bielorussia. In particolare, ha sottolineato Lantratova, i due commissari hanno concordato di scambiare liste di cittadini da rimpatriare, di continuare le visite congiunte ai prigionieri di guerra nei due Paesi e consegnare lettere e pacchi dai parenti ai prigionieri di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Russia-Ucraina, si icontrano i due commissari per i diritti umani. A Zaporizhzhia un tregua temporanea “per prevenire incidenti nucleari”

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Russia-Ucraina: il dilemma di Putin. La diretta con Alessandro Orsini

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