In un clima politico segnato da tensioni interne, 81 deputati hanno espresso il loro sostegno a un possibile cambio di leadership nel partito laburista. Questa schiera di parlamentari si schiera contro la posizione attuale del leader, Keir Starmer, aprendo la strada a una possibile sfida. La questione centrale riguarda la possibilità che un altro candidato, sostenuto da questa maggioranza, possa forzare un passaggio di consegne che finora sembrava concordato.

? Domande chiave Chi sono gli 81 deputati pronti a sfidare Keir Starmer?. Come può Streeting forzare un passaggio di consegne concordato?. Perché la strategia del gruppo parlamentare è cambiata improvvisamente?. Quali conseguenze avrà un voto formale sulla leadership del Labour?.? In Breve Wes Streeting conta il sostegno di 81 deputati, il 20% del gruppo parlamentare.. La crisi segue le pesanti sconfitte subite nelle elezioni amministrative del 7 maggio.. I sostenitori di Streeting puntano a un passaggio di consegne concordato senza scontro.. Il gruppo parlamentare valuta il momento opportuno per attivare il voto formale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Labour, tregua per Starmer: Streeting ha il sostegno di 81 deputati

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