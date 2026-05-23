Ilary Blasi sposa Bastian Muller ad agosto Ma la guerra con Totti non è finita
Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno ad agosto. La coppia ha già organizzato il matrimonio, ma tra l’ex moglie e l’ex marito non ci sono ancora accordi definitivi. La separazione tra i due è ormai conclusa, anche se manca ancora la sentenza ufficiale. La guerra legale tra Blasi e Totti prosegue, con ancora questioni da risolvere.
Manca solo la sentenza, ma tra Ilary Blasi e Francesco Totti è definitivamente finita. Entro due mesi saranno divorziati e la conduttrice, fresca di una stagione di successo con il GF, dove è riuscita nel miracolo televisivo di portare “l’antico vaso” in salvo dopo la tempesta Signorini, potrà dire “sì” a Bastian Muller, già da agosto. Così dovrebbe andare secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ma procediamo per punti. Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller ad agosto. Primavera ed estate, stagioni di matrimoni e di rinascite: salutato il lungo inverno, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno posto definitivamente fine al proprio matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it
Ilary Blasi sposa Bastian Muller: vengono svelate le reazioni di Francesco Totti e di sua figlia.
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