Ad agosto sono previste le sostituzioni delle isole ecologiche in piazza Mercatale e in via Santa Caterina. Attualmente, queste aree sono invase da rifiuti abbandonati, con sacchi e materiali sparsi intorno. L’appello rivolto ai cittadini chiede più civiltà e attenzione nel conferimento dei rifiuti, per evitare il degrado delle zone dedicate alla raccolta differenziata. La situazione si ripete da tempo, causando disagio e difficoltà nelle operazioni di smaltimento.

Prosegue l’odissea delle isole ecologiche in piazza Mercatale e in via Santa Caterina, in poco tempo diventate un ricettacolo di rifiuti abbandonati. Se le due postazioni interrate sono state chiuse ormai mesi fa, a seguito di alcune criticità tecniche rilevate da Plures Alia, i cittadini meno educati al riciclo e alla raccolta porta a porta continuano a lasciare lì la propria immondizia. Una situazione che ha portato degrado in entrambe le aree, ma che è destinata a finire realtivamente presto. Come comunicano da Plures Alia, infatti, dopo un articolato percorso amministrativo, mancherebbe solamente l’assegnazione dei lavori ad una ditta terza per dare il via alla sostituzione delle isole ecologiche obsolete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea isole ecologiche. Ad agosto la sostituzione. L’appello: "Ci sia più civiltà"

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