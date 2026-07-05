Il significato del nuovo tatuaggio di Sophie Codegoni | La teoria dei 7 minuti è un promemoria

Sophie Codegoni ha tatuato sulla pelle l’orario 00:07, rappresentando la teoria dei 7 minuti. La sequenza è un promemoria legato a questa teoria, anche se nel testo non vengono forniti dettagli su cosa essa rappresenti o come venga applicata. La scelta del tatuaggio indica un collegamento personale con questa idea, senza ulteriori spiegazioni o approfondimenti sul suo significato.

Sophie Codegoni ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione: stavolta è la sequenza 00:07, un orario. Fa riferimento alla teoria dei 7 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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