Un guanto esfoliante promette di rendere la pelle più morbida rispetto a qualsiasi altra esperienza. Molti utenti su TikTok mostrano come in Corea del Sud acquistino prodotti di skincare da negozi come Olive Young, spesso condividendo le loro scoperte e routine di bellezza. La tendenza a cercare prodotti in negozi asiatici si diffonde tra gli appassionati di skincare, che spesso mostrano i loro acquisti e risultati sui social.

Tutte quelle che vedo su TikTok vanno in Corea del Sud e comprano skincare da Olive Young come se ne dipendesse la loro vita. Io un po’ di skincare l’ho comprata, ma ammetto che il prodotto di cui ho fatto scorta è il guanto esfoliante? corpo e mani coreano. L’ho trovato da Daiso a Myeongdong (quello di 12 piani e sì, lo so che è giapponese) a un prezzo ridicolo ed è stato uno dei migliori affari della mia vita. Per una volta vittima anche io dei social, ho deciso di provare i guanti esfolianti coreani dal tocco miracoloso. E questa volta non era solo hype da social. Quel guanto elimina anche i peccati e lascia la pelle morbida e liscia come quella di un bambino.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il guanto esfoliante ti farà avere la pelle più morbida della tua vita

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