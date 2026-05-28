Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti in Italia, con allerte rosse e pronto soccorso sotto pressione durante l’estate. I bollettini meteorologici sono diventati più severi, simili a dispacci di guerra, mentre le temperature elevate si verificano più spesso rispetto al passato. La stagione estiva non è più quella di un tempo, con spiagge affollate e gelati, ma un periodo segnato da rischi per la salute legati al caldo estremo.

L’estate italiana ha cambiato volto. Non più la stagione dei ricordi felici, delle spiagge affollate e dei gelati sul lungomare, ma un periodo sempre più spesso segnato da allerte rosse, pronto soccorso sotto pressione e bollettini meteorologici che sembrano dispacci di guerra. Le ondate di calore non sono più eccezioni: sono la nuova normalità di un Paese — e di un pianeta — che si scalda più in fretta di quanto sappiamo gestire. Il bollino rosso non è solo un colore: cosa significa davvero. Ogni estate, il Ministero della Salute pubblica bollettini quotidiani sulle ondate di calore per 27 città italiane. Il sistema di allerta si articola su quattro livelli, dal verde — nessun rischio — al rosso (livello 3), che segnala condizioni di pericolo estremo persistenti per almeno tre giorni consecutivi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando il caldo uccide: le ondate di calore e i rischi che l’Italia non può più ignorare

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The Summer Blackout That Will Kill More Americans Than Any Winter Storm

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