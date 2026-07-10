Da un lato zone in cui il caldo diventa sempre più insopportabile, dall'altro zone in cui invece le piogge sono incessanti: in entrambi i casi situazioni preoccupanti e a rischio di eventi dalla caratura estrema. Uno schema che intrappola il caldo e la siccità al centro, causando spesso ondate di caldo estremo, mentre le zone ai lati subiscono piogge prolungate. Ovvero l'Omega Blocking. L'Omega Blocking Ma cosa si intende per Omega Blocking? Un fenomeno meteorologico di blocco atmosferico in cui una vasta area di alta pressione è bloccata tra due sistemi di bassa pressione, formando un disegno della corrente a getto che ricorda la lettera greca Omega O. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Omega Blocking, cos'è il fenomeno che "intrappola" il caldo tra due zone di pioggia (e provoca le ondate di calore)

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Omega Block and Heat Dome Combine to Trigger Europe's Dangerous Heatwave Crisis

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