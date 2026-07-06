Juventus Women al via la nuova stagione | visite mediche al J Medical tutti gli aggiornamenti – FOTO e VIDEO

La Juventus Women ha iniziato oggi la nuova stagione con le visite mediche presso il J Medical. La squadra si è radunata per sottoporsi ai controlli necessari prima dell'inizio degli allenamenti ufficiali. La sessione si è svolta tra foto e video, segnando il primo passo verso la ripresa delle attività sportive. La squadra si prepara ora per le prossime sfide stagionali, con i giocatori pronti a rinnovare l’impegno.

di Mauro Munno Juventus Women, inizia oggi ufficialmente la nuova stagione delle bianconere: visite mediche al J Medical, tutti gli aggiornamenti – FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – La Juventus Women si prepara ad alzare ufficialmente il sipario sulla nuova annata, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. Come da programma, questa mattina si presenteranno via via tutte le giocatrici al J Medical per le visite di inizio stagione, un passaggio chiave per valutare la condizione generale dopo il meritato riposo estivo, fondamentale per ricaricare le batterie in vista dei prossimi mesi. La struttura sanitaria accoglie il gruppo per i classici esami strumentali e i test di idoneità, segnando il primissimo passo verso il ritorno all’agonismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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