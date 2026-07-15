Il Napoli può chiudere per Favasuli nei prossimi giorni

Il Napoli sta per finalizzare l'acquisto di Favasuli dal Catanzaro. Nei prossimi giorni dovrebbe chiudersi l'accordo tra le due società. Il club partenopeo ritiene di avere il controllo della trattativa e potrebbe annunciarla a breve. La trattativa è in fase avanzata e non sono ancora stati comunicati dettagli ufficiali sui termini dell’intesa. Favasuli è un esterno che potrebbe unirsi alla rosa del Napoli nelle prossime settimane.

Il Napoli sembra vicino all’esterno del Catanzaro Favasuli, nei prossimi giorni i partenopei possono chiudere la trattativa. “Il Napoli sa che può chiudere Favasuli quando vuole, ha la forza di poterlo fare. Si tratta di un giocatore giovane e di grande prospettiva, l’accordo tra Favasuli e il Napoli può arrivare da un momento all’altro, il problema non è nemmeno con il Catanzaro. Oggi mi dicono che è il primo nome e possono esserci novità nei prossimi giorni, dicono che il Napoli vuole andare dritto e spedito su Favasuli”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Mercato SSC Napoli - Trattativa Con Favasuli

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