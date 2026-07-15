Il Napoli andrà dritto su Favasuli | può prenderlo quando vuole
Il Napoli ha la possibilità di acquistare Favasuli in qualsiasi momento, secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano. La trattativa con il giocatore sponsorizzato dal Napolista è aperta e nessun ostacolo sembra impedire il suo trasferimento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o condizioni, ma la società azzurra ha la disponibilità di finalizzare l’affare in breve tempo.
Matteo Moretto, sul cane YouTube di Fabrizio Romano, ci aggiorna sulla trattativa relativa a Favasuli, giocatore sponsorizzato dal Napolista Il Napoli può chiuderlo quando vuole. Napoli su Favasuli: i dettagli. “ Il Napoli sa che può chiudere Favasuli un po’ quando vuole, perché comunque ha la forza di poterlo fare. Favasuli è un giocatore giovane, di grande prospettiva, e ha fatto molto bene al Catanzaro. Ti posso aggiungere che l’accordo tra Favasuli e il Napoli, diciamo che non è. non ti voglio parlare di formalità, però insomma c’è un’ottima sintonia e tutto mi fa pensare che non sarà questo il problema. Non sarà nemmeno un problema trovare un accordo con il Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Il #Napoli andrà dritto su #Favasuli: può prenderlo quando vuole Matteo Moretto: C'è sintonia col ragazzo e non sarà un problema l'accordo col Catanzaro. Mi dicono che ad oggi è il primo nome e che ci possono essere delle novità nei prossimi giorni Link n facebook