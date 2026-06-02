Il futuro di Vlahovic si fa sempre più incerto e lontano dalla Juventus. Diversi club europei e anche squadre dall’Arabia hanno manifestato interesse per l’attaccante serbo. Nei prossimi giorni si attende una decisione ufficiale sulla sua destinazione. La situazione rimane in evoluzione, con voci di trattative in corso e possibili sviluppi imminenti.

di Luca Fiore Futuro di Vlahovic sempre più lontano dalla Juve con molti club europei e non solo che hanno mostrato interesse per il serbo. Il futuro calcistico di Dusan Vlahovic è sempre appeso a un filo, alimentando le calde voci di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di Alfredo Pedullà, l’entourage che assiste la punta serba ha avviato una fitta serie di colloqui esplorativi con diversi club. La novità più clamorosa riguarda i contatti concreti avvenuti con 2 importanti club europei, pronti a investire somme ingenti per assicurarsi le sue prestazioni sul campo. A queste manifestazioni di interesse si aggiunge una ricca proposta proveniente da un club arabo, affascinato dall’idea di portare una stella nel proprio torneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Vlahovic sempre più lontano dalla Juve, interesse dal Napoli, dall’Arabia e non solo: nei prossimi giorni si deciderà il futuro del serbo

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