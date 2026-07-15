Roberta Bruzzone ha annunciato la sua uscita da Quarto Grado, programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, dopo molti anni di collaborazione. La decisione sarebbe legata al suo prossimo impegno in Rai, dove dovrebbe condurre un nuovo format. La criminologa è nota per il suo stile diretto e per il ruolo di figura di spicco nel settore televisivo dedicato alle tematiche criminali. La sua partenza da Quarto Grado è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli.

R oberta Bruzzone, la criminologa più conosciuta e irruente della tv, dopo una lunga collaborazione lascia Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi. Il motivo ufficiale è il suo passaggio definitivo in Rai, dove condurrà il nuovo programma Dentro la truffa e tornerà con la sua creatura, Nella mente di Narciso. Bruzzone si occuperà sempre di cronaca nera a cominciare dal delitto di Garlasco, il caso più mediatico degli ultimi anni che l’ha vista protagonista attiva nei salotti televisivi non senza strascichi polemici, come quello con Milo Infante a Ore 14. Nuove fiction Rai da non perdere: i titoli che vedremo in tv nei prossimi mesi X Leggi anche › Frizioni e questioni di professionalità: ecco perché Roberta Bruzzone ha lasciato il programma “Ore 14” Perché Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il motivo ufficiale sarebbe il suo arrivo in Rai per condurre un nuovo format

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