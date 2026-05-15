Rai punta ancora su Giletti | rinnovo e nuovi format in arrivo

Si è chiuso da alcune settimane il sipario su Lo stato delle cose, il programma di inchieste, approfondimento politico e attualità condotto da Massimo Giletti. Un’edizione che, secondo i dati di ascolto, può essere considerata particolarmente riuscita, con numeri che hanno confermato l’interesse del pubblico per il format. Nonostante il buon riscontro, nelle ultime settimane si era comunque acceso qualche dubbio sul futuro televisivo del conduttore. Il motivo era legato alla scadenza del contratto, che lasciava aperta la possibilità di scenari ancora non definiti. Rinnovo in arrivo per Massimo Giletti. A fare chiarezza sulla situazione è il portale AffariItaliani. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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