È stato trasmesso il nuovo programma radiofonico prodotto dalla Guardia di Finanza e Rai Isoradio, intitolato “Sicuramente Isoradio – In viaggio con la Guardia di Finanza”. La trasmissione si concentra su casi di truffe, investimenti falsi e B&B inesistenti, offrendo approfondimenti e notizie su questi temi. La prima puntata ha trattato episodi di frodi finanziarie e attività illegali nel settore immobiliare.

Debutta una nuova iniziativa radiofonica dedicata alla legalità economica e alla sicurezza: è stato lanciato il format “Sicuramente Isoradio – In viaggio con la Guardia di Finanza”, realizzato in collaborazione tra Rai Isoradio e le Fiamme Gialle. A partire dal 16 luglio, i viaggiatori saranno informati e sensibilizzati su temi di pubblica utilità grazie a brevi approfondimenti trasmessi durante l’estate. Un nuovo servizio per i cittadini in viaggio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’iniziativa nasce per offrire un servizio aggiuntivo a chi si trova in viaggio sulle strade italiane. Oltre alle consuete... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffe, falsi investimenti e B&B fantasma: il nuovo format radio della Guardia di Finanza e Rai Isoradio

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