Il ranking olimpico di taekwondo vede Dell’Aquila al primo posto tra gli italiani, mentre Alessio si colloca in seconda posizione. A circa due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, gli atleti italiani sono tra i migliori in classifica a livello internazionale. La disciplina sta ottenendo risultati significativi nel panorama sportivo nazionale. La posizione nelle classifiche riflette la crescita degli atleti e l’interesse crescente verso questa disciplina in Italia.

A poco meno di due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il taekwondo italiano si candida a essere una delle frecce più preziose dell’intera spedizione azzurra. L’obiettivo è chiaro: migliorare i già splendidi risultati conquistati a Tokyo 2020 e Parigi 2024. A confermare le ambizioni tricolori è l’ultimo aggiornamento del ranking mondiale delle categorie olimpiche, che vede l’Italia dominare le classifiche con due nomi d’eccellenza: Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Il momento d’oro dell’Italia nel taekwondo: Dell’Aquila numero 1, Alessio secondo nel ranking olimpico

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