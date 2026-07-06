Vito Dell'Aquila ha raggiunto la posizione numero uno nel ranking mondiale e olimpico nella categoria -58 kg del taekwondo dopo il Grand Prix di Roma.

Vito Dell'Aquila è il nuovo numero 1 al mondo nella categoria -58 kg del taekwondo, sia nel ranking olimpico che in quello mondiale. Il campione olimpico di Tokyo 2020 torna in vetta per la prima volta nel nuovo quadriennio olimpico: l'oro conquistato al Roma Grand Prix, nella finale vinta contro il coreano Eunsu Seo davanti al pubblico di casa, lo porta al comando proprio nel momento in cui si apre la fase di qualificazione che conta per Los Angeles. Il grande evento del Foro Italico ha aperto ufficialmente la corsa verso i Giochi del 2028 e l'aggiornamento di luglio dei ranking consegna all'Italia due atleti ai vertici delle classifiche internazionali del taekwondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L’Italia del taekwondo in vetta al mondo dopo il Grand Prix di Roma: Dell'Aquila numero 1 del ranking olimpico

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