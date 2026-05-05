Student Doc Fest serata finale con Luca Zingaretti

Lo Student Doc Fest si avvicina alla sua serata finale, che si terrà al Cinema Troisi lunedì 11 maggio dalle 15,15 alle 18,30. Durante l'evento sarà presente Luca Zingaretti, noto attore e regista, che parteciperà alla premiazione. La manifestazione sarà condotta dal giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia. La cerimonia conclude una settimana dedicata alla proiezione di documentari realizzati dagli studenti.

Lo Student Doc Fest si prepara alla sua giornata conclusiva con ospite Luca Zingaretti. La premiazione si svolgerà al Cinema Troisi lunedì 11 maggio, dalle 15,15 alle 18,30 e sarà condotta dal giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia. Lo Student Doc Fest è un percorso realizzato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Emma, la figlia di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sul red carpet con papà: look minimal con body nudeLuca Zingaretti era tra gli ospiti della prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2, sul cui red carpet ha voluto la figlia Emma, la primogenita nata... Luca Zingaretti torna a essere il Commissario Montalbano: “Emozionante”Per chi ha amato Il Commissario Montalbano, le ultime foto condivise da Luca Zingaretti sul suo profilo Instagram sono un vero colpo al cuore. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Caserta. Gli studenti dell'Istituto Salesiano al Giffoni Film Festival con un cortometraggio. Student Doc Fest 2026, i documentari selezionatiAl via la sesta edizione di Student Doc Fest, uno spazio di esplorazione, formazione e orientamento al linguaggio audiovisivo che coinvolge gli studenti di nove Istituti Superiori di Roma. Il percorso ... ciakmagazine.it Al via alla Sesta edizione di Student Doc Fest: spazio di formazione e orientamento al linguaggio audiovisivo dedicato ai giovani studentiROMA – Al via la sesta edizione di Student Doc Fest, uno spazio di esplorazione, formazione e orientamento al linguaggio audiovisivo che coinvolge gli studenti di nove Istituti Superiori di Roma. Il ... hotcorn.com