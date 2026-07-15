Il metodo Arisa contro la cervicale fa impazzire il web | Uso la pasta nelle narici Victoria Cabello incredula

Arisa ha svelato a Victoria Cabello il suo peculiare rimedio contro la cervicale e prevede l’utilizzo di penne da inserire nelle narici. Non stiamo parlando di penne USB o di volatile, ma proprio del celebre formato di pasta, qui utilizzate come dispositivo medico. Ovviamente Victoria è rimasta un po’ spiazzata da questo sistema, ma ha chiesto ulteriori delucidazioni alla cantante e ne è venuta fuori una conversazione surreale. Ospite del podcast Fuori di Cabello, Arisa ha detto: “Quando ho la cervicale, sai che faccio? Mi metto due pennette – hai presente la pasta? – mi infilo due pennette nel naso, però crude. E praticamente mi metto con una bacinella d’acqua sotto il naso e le pennette mi tengono le narici ben aperte” – ha spiegato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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