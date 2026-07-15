Il metodo Arisa contro la cervicale fa impazzire il web | Uso la pasta nelle narici Victoria Cabello incredula
Arisa ha spiegato a Victoria Cabello di usare la pasta come rimedio contro la cervicale, inserendola nelle narici. La cantante ha mostrato il metodo, che prevede l’utilizzo di penne di pasta, non di oggetti tecnologici o animali. La rivelazione ha suscitato sorpresa e incredulità tra gli spettatori. Il procedimento consiste nel mettere la pasta nelle narici come parte di una cura personale.
Arisa ha svelato a Victoria Cabello il suo peculiare rimedio contro la cervicale e prevede l’utilizzo di penne da inserire nelle narici. Non stiamo parlando di penne USB o di volatile, ma proprio del celebre formato di pasta, qui utilizzate come dispositivo medico. Ovviamente Victoria è rimasta un po’ spiazzata da questo sistema, ma ha chiesto ulteriori delucidazioni alla cantante e ne è venuta fuori una conversazione surreale. Ospite del podcast Fuori di Cabello, Arisa ha detto: “Quando ho la cervicale, sai che faccio? Mi metto due pennette – hai presente la pasta? – mi infilo due pennette nel naso, però crude. E praticamente mi metto con una bacinella d’acqua sotto il naso e le pennette mi tengono le narici ben aperte” – ha spiegato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Notizie e thread social correlati
Fuori di Cabello 2, Victoria Cabello torna con nuove interviste: ospiti Borghi, Arisa, Travaglio e Sabrina SalernoVictoria Cabello riprende il suo programma con una seconda stagione, dopo il successo della prima.
Leggi anche: Fuori di Cabello 2, Victoria Cabello torna dal 17 giugno con Borghi, Arisa, Travaglio e Sabrina Salerno