Fuori di Cabello 2 Victoria Cabello torna con nuove interviste | ospiti Borghi Arisa Travaglio e Sabrina Salerno
Victoria Cabello riprende il suo programma con una seconda stagione, dopo il successo della prima. La nuova edizione prevede interviste a personaggi come Borghi, Arisa, Travaglio e Sabrina Salerno. Il format mantiene lo stile con domande inaspettate e conversazioni non convenzionali. La trasmissione continuerà a proporre incontri con ospiti diversi, mantenendo l’approccio di discussioni informali e dirette.
Dopo il successo della prima stagione, Fuori di Cabello torna con una seconda edizione ricca di nuovi ospiti, domande imprevedibili e conversazioni fuori dagli schemi. Il vodcast ideato e condotto da Victoria Cabello riparte dal 17 giugno con un episodio inedito a settimana, disponibile su tutte le principali piattaforme di podcasting. La prima stagione ha superato 85 milioni di streaming e views complessivi tra piattaforme digitali e social, confermando la forza di un format capace di unire intrattenimento, ironia e racconto personale. Con il suo stile dissacrante e inconfondibile, Victoria Cabello torna a mettere alla prova alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione e dell’informazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
FUORI DAL BOX W / VICTORIA CABELLO
Notizie e thread social correlati
Victoria Cabello, dal 17 giugno la seconda stagione del vodcast “Fuori di Cabello”Dal 17 giugno torna con nuove puntate e ospiti la seconda stagione del vodcast “Fuori di Cabello”, dopo aver raggiunto oltre 85 milioni di...
Leggi anche: Laura Pausini festeggia il suo compleanno duettando con Camila Cabello
Argomenti più discussi: Camila Cabello rompe con il fidanzato miliardario Henry Junior Chalhoub: ecco cosa è successo; Matrimonio da favola firmato Ezio Miccio alla Rotonda sul mare di Senigallia Un trionfo chic di rosa e blu.
¿Quién es la chica de cabello rosa? reddit
Due voci, due mondi, un momento che sta facendo il giro del web. Laura Pausini si regala un momento di pura emozione per il suo compleanno e duetta insieme alla star Camila Cabello: quando la musica supera ogni confine e diventa pura emozione. Lo av facebook
BAR CENTRALE S.A.S. DI IODICE EDUARDO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Victoria Cabello, dal 17 giugno la seconda stagione del vodcast Fuori di CabelloMILANO - Dopo il successo della prima stagione (oltre 85M di streaming e views su tutte le piattaforme digitali e social), l'inimitabile vodcast di ... lopinionista.it
Fuori di Cabello, al via il nuovo vodcast con Victoria CabelloFin dal suo debutto a fine anni '90 le sue interviste irriverenti, brillanti e piene di humour hanno fatto di lei una presentatrici e host molto apprezzata dal pubblico italiano. Victoria Cabello ... ansa.it