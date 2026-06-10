Fuori di Cabello 2 Victoria Cabello torna con nuove interviste | ospiti Borghi Arisa Travaglio e Sabrina Salerno

Da superguidatv.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Victoria Cabello riprende il suo programma con una seconda stagione, dopo il successo della prima. La nuova edizione prevede interviste a personaggi come Borghi, Arisa, Travaglio e Sabrina Salerno. Il format mantiene lo stile con domande inaspettate e conversazioni non convenzionali. La trasmissione continuerà a proporre incontri con ospiti diversi, mantenendo l’approccio di discussioni informali e dirette.

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Dopo il successo della prima stagione, Fuori di Cabello torna con una seconda edizione ricca di nuovi ospiti, domande imprevedibili e conversazioni fuori dagli schemi. Il vodcast ideato e condotto da Victoria Cabello riparte dal 17 giugno con un episodio inedito a settimana, disponibile su tutte le principali piattaforme di podcasting. La prima stagione ha superato 85 milioni di streaming e views complessivi tra piattaforme digitali e social, confermando la forza di un format capace di unire intrattenimento, ironia e racconto personale. Con il suo stile dissacrante e inconfondibile, Victoria Cabello torna a mettere alla prova alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione e dell’informazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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