La seconda stagione di Fuori di Cabello 2 riparte dal 17 giugno con un parterre di ospiti che racconta perfettamente lo spirito del vodcast: imprevedibile, ironico, libero da schemi e capace di mescolare mondi molto diversi. Victoria Cabello ha scelto volti che spaziano dal cinema alla musica, passando per l’informazione e la tv, costruendo un mosaico di personalità che promette conversazioni vivaci e momenti inattesi. Tra i nomi più attesi ci sono Alessandro Borghi, protagonista di film e serie che hanno segnato gli ultimi anni, e Sabrina Salerno, icona pop che continua a reinventarsi con energia e ironia. Accanto a loro ci saranno Arisa, artista amatissima dal pubblico, Marco Travaglio, voce centrale del giornalismo italiano, e figure come Joe Bastianich, Rita Rusic e Costantino Della Gherardesca, tutti pronti a lasciarsi travolgere dalle domande surreali e fulminanti di Victoria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Fuori di Cabello 2, Victoria Cabello torna dal 17 giugno con Borghi, Arisa, Travaglio e Sabrina Salerno

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FUORI DAL BOX W / VICTORIA CABELLO

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