Il mercato Occhi sul bomber Mazzocchi Mascardi al Torino per 1,5 milioni

Il mercato si concentra sull’attaccante centrale di 27 anni, attualmente in possesso del Cosenza, che interessa allo Spezia. Nel frattempo, il Torino ha concluso l’acquisto di Mascardi per 1,5 milioni di euro. Mazzocchi è seguito dal direttore sportivo Guido Angelozzi, che cerca di rafforzare l’attacco dello Spezia. Non ci sono altre ufficialità o dettagli sui tempi delle trattative.

È Simone Mazzocchi, 27 anni, di proprietà del Cosenza, l’attaccante centrale seguito dal ds Guido Angelozzi per rinforzare il reparto offensivo dello Spezia. Punto di forza dei ‘Lupi’ calabresi, Mazzocchi è una punta centrale di 182 centimetri, abile a svariare nel reparto offensivo. Un giocatore moderno, che coniuga alla discreta efficacia offensiva un notevole sacrificio in copertura. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, conosce bene mister Turati per avervi militato insieme nel Siracusa nella stagione 2017-18. A seguire ha giocato, anche in Serie B, nel Sud Tirol, Reggiana, Ternana e, appunto, Cosenza dove ha realizzato, nello scorso campionato, sette gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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