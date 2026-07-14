Il Torino sta puntando su Aaron Ramsdale come nuovo portiere. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha scelto il portiere inglese come obiettivo principale dopo aver ottenuto il via libera per Mascardi. La società ha individuato nel portiere britannico il profilo più adatto per rafforzare la porta della squadra allenata da Ignazio Abate. La trattativa è in fase di valutazione, ma il nome di Ramsdale resta in cima alla lista delle preferenze.

Idea Aaron Ramsdale per il Torino. Il ds granata Gianluca Petrachi ha individuato nel portiere inglese il profilo ideale per la porta della squadra allenata da Ignazio Abate. Lavori in corso per provare a portare il classe 1998 in Italia, dopo le esperienze con Arsenal (2021-2024), Southampton e Newcastle. Ramsdale ha inoltre raccolto 5 presenze con la nazionale inglese, con cui è stato convocato a Euro 2020, i Mondiali 2022 e Euro 2024., Nel frattempo, sempre il reparto portiere, il Torino sta per chiudere per il giovane Diego Mascardi, 20enne dello Spezia. Manca l'ultimo ok sulle commissioni, ma la trattativa è totalmente definita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Torino, tutto su Ramsdale: Petrachi punta sul portiere inglese dopo l'ok per Mascardi

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Torino, tutto su Ramsdale. Petrachi a lavoro per il portiere del Southampton. Per Mascardi manca solo l'ok sulle commissioni, ma trattativa definita totalmente. @sportmediaset x.com