Il calciomercato estivo della Juventus si fa più vivace con notizie di incontri tra i vertici del club torinese e il presidente del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le discussioni sono in corso e si concentrano sul possibile trasferimento di Yildiz. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma l’attenzione resta alta sulle prossime mosse di entrambe le società.

Il calciomercato estivo della Juventus si accende di colpo. Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri stanno avendo dei dialoghi con Florentino Perez, presidente del Real Madrid. La Juventus starebbe puntando l’ex Milan Brahim Diaz e il giovane attaccante Gonzalo Garcia per rinforzare la rosa di Spalletti. La deludente stagione dei blancos, potrebbe portare all’addio di molti giocatori e tra questi ci sono proprio i due obiettivi della vecchia signora. Il Real, però, in cambio starebbe pensando di ottenere dei costanti aggiornamenti sulle prestazioni e sulle situazioni di mercato che riguardano Kenan Yildiz. Il gioiello turco, infatti, è da tempo nel mirino dei galacticos, con Perez che punterà a strapparlo ai bianconeri nei prossimi anni.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, si accende l’asse Torino-Madrid: occhi puntati sul futuro di Yildiz

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