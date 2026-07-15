Il veliero "Maltese Falcon", lungo 88 metri e classificato come il sesto più grande al mondo, ha effettuato una sosta all'Isola d'Elba, posizionandosi alla fonda presso l'insenatura di Forno, nel golfo della Biodola a Portoferraio, il 13 luglio 2026. L'imbarcazione, progettata dal designer Ken Freivokh, è caratterizzata da tre alberi rotanti autoportanti in fibra di carbonio privi di sartiame tradizionale e dispone di una superficie velica quadrangolare di 2.400 metri quadrati, spiegabile elettronicamente dalla plancia di comando in sei minuti. Lo scafo ha subito un intervento di totale ristrutturazione tra il 2022 e il 2023 presso i cantieri Lusben di Livorno, registrando prestazioni superiori ai 24 nodi di velocità a vela e la capacità di effettuare la traversata dell'Oceano Atlantico in dieci giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "Maltese Falcon", il sesto veliero più grande al mondo, fa tappa all'Isola d'Elba dopo una ristrutturazione record

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Il Maltese Falcon, il sesto veliero più grande al mondo, fa tappa all'Isola d'Elba dopo una ristr

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