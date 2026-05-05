Un nuovo veliero motorizzato si prepara a salpare, diventando il più grande al mondo. Il progetto, sviluppato da una compagnia francese in collaborazione con un cantiere navale, prevede un'imbarcazione con tre alberi di 100 metri di altezza e motori ibridi alimentati a GNL. La nave farà rotte commerciali tra vari porti, combinando tecnologia moderna e tradizione marittima. L'intera iniziativa si inserisce nel settore delle imbarcazioni di grandi dimensioni.

Solo due brand storici e francesi potevano avere l'idea di realizzare il più grande yacht a vela del mondo. Alla base di questo capolavoro ci sono due eccellenze mondiali come Orient Express – artigiani del viaggio dal 1883, specializzati in treni di lusso (la tratta di collegamento fra Istanbul e Calais ha ispirato Agatha Christie per la realizzazione di uno dei suoi libri gialli più celebri), hotel e yacht a vela – e Chantiers de l'Atlantique, riferimento mondiale nell'ingegneria navale da oltre 160 anni. Orient Express Corinthian è una straordinaria nave a vela lunga 220 metri, con un peso di 15mila tonnellate e, da un punto di vista tecnico, con l'integrazione del sistema SolidSail, una soluzione proprietaria sviluppata da Chantiers de l'Atlantique dopo dieci anni di ricerca e sviluppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orient Express Corinthian, salpa il più grande veliero (motorizzato) al mondo: caratteristiche e rotte

Notizie correlate

“Assassinio sull’Orient Express“ al PavoneTeatro e solidarietà in scena al Pavone con l’iniziativa a cura del Rotary International e del Lions Clubs International: sabato alle 20.

Heinz Beck rivoluziona l’Orient Express: la laguna al centroHeinz Beck, chef tedesco con tre stelle Michelin, firma la direzione gastronomica dell’Orient Express Venezia.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Varato Orient Express Corinthian: il veliero più grande del mondo salpa verso il Mediterraneo; Vela verso i 100 porti | parte la missione per portare Gaza in Italia.

La Mia Barca: tutteSolo due brand storici e francesi potevano avere l'idea di realizzare il più grande yacht a vela del mondo. Alla base di questo capolavoro ci sono due eccellenze mondiali come Orient Express – ... gazzetta.it

Cinquantaquattro suite in 220 metri. Salpa Orient Express Corinthian, il più grande veliero al mondoAppena varato nei Chantiers de l’Atlantique, Paesi della Loira, Francia, il capolavoro ingegneristico capace di viaggiare a 12 nodi con 20, nonostante le sue ... repubblica.it

ORIENT EXPRESS CORINTHIAN: IL MITO DEL VIAGGIO SPIEGA LE VELE - Il leggendario Orient Express lascia i binari per conquistare i mari. È stato battezzato a Saint-Nazaire il Corinthian, il veliero da crociera più grande al mondo: un gigante di 220 metri - facebook.com facebook