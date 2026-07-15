Il veliero di 88 metri, il sesto più grande al mondo, ha attraccato all’isola d’Elba. La nave, appartenente a un miliardario italiano, è stata visibile nel porto di Portoferraio il 14 luglio 2026. La presenza del veliero ha attirato numerosi visitatori e appassionati di nautica. La nave, costruita in Italia, si trova in questa fase di sosta temporanea prima di riprendere il viaggio. Nessun dettaglio sulle rotte successive o sui proprietari è stato comunicato.

Portoferraio (Livorno), 14 luglio 2026 – Con i suoi 88 metri é il sesto veliero più grande al mondo e ha fatto tappa all’isola d’Elba. Il ‘Maltese Falcon’ – dotato del più grande schermo all'aperto mai installato su uno yacht, proiettato direttamente sulle vele - dopo aver solcato le acque cristalline dell’arcipelago toscano, ieri 13 luglio 2026 si è messo alla fonda davanti alla piccola insenatura di Forno nello spettacolare golfo della Biodola a Portoferraio. https:www.lanazione.itcronacail-re-della-ferramenta-di-los-angeles-sbarca-allelba-il-suo-yacht-e-un-sogno-cosa-ce-dentro-ji55n47n Il gioiello della nautica . Lo spettacolare ingresso dell’imbarcazione dalle linee avveniristiche curate dal designer Ken Freivokh, non è passato inosservato, complici e tre alberi rotanti autoportanti in fibra di carbonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gioiello della nautica del miliardario Rovati fa tappa all’Elba: è il sesto veliero più grande al mondo

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