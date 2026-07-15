Durante l’ultima tappa del tour promozionale di The Odyssey, Zendaya ha indossato un abito bianco drappeggiato con ali, creando un’immagine di forte impatto scenico. Il look richiama le rappresentazioni di divinità come Atena o la Nike di Samotracia. I simboli delle ali e del vestito sono evidenti e contribuiscono a un’immagine che richiama figure mitologiche legate alla vittoria e alla saggezza.

Per l’ultima tappa del tour promozionale di The Odyssey, Zendaya ha scelto un’immagine di forte impatto scenico: un abito bianco drappeggiato con tanto di ali in pieno stile method dressing. L’attrice è arrivata alla première di New York indossando un lungo abito bianco firmato Matières Fécales, caratterizzato da un corpetto scultoreo dalle linee sinuose, una silhouette drappeggiata e una lunga coda volutamente sfrangiata. Lo spacco laterale aggiungeva movimento alla costruzione del vestito, mentre il dettaglio più spettacolare era rappresentato dalle grandi ali applicate sulla schiena. Lo styling, curato dal braccio destro dell’attrice Law... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il look di Zendaya per The Odyssey richiama Atena o la Nike di Samotracia? Ecco il significato dei simboli.

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Zendaya messed up her first line in THE ODYSSEY and was mortified

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Per la première di 'The Odyssey' a New York, Zendaya ha lasciato tutti senza parole, di nuovo, sfilando con un abito bianco drappeggiato e dotato di ali di piume, firmato da Matières Fécales (ispirato alla celebre Nike di Samotracia). Dietro questo look incredib x.com

Ispirato al look di Zendaya dal premiere di Odyssey reddit

Tra piume e peli, Zendaya riscrive l’immaginario della mitologia. Ma quale sarebbe il vero look da Atena?L’attrice è arrivata alla première di New York indossando un lungo abito bianco firmato Matières Fécales, caratterizzato da un corpetto scultoreo dalle linee sinuose, una silhouette drappeggiata e una ... amica.it

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