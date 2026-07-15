Insomma, il terreno di gioco è perfetto: un film epico, un personaggio epico come Athena e una coppia creativa - perdonate la ripetizione - epica. Il punto, del resto, non è mai solo vestirsi bene. Per Zendaya promuovere un film vuol dire portare proprio dargli vita e portarlo sul red carpet: il film detta l’immaginario, Law Roach costruisce il guardaroba, lei fa il resto. Dopo le armature futuristiche di Dune, il tennis-core di Challengers e, di recente, tutti i riferimenti entomologici per Spider Man, ora è il momento di The Odyssey. Andiamo allora a vedere tutti i look più belli di Zendaya per il press tour di The Odyssey, tra abiti vintage, creazioni fresche di sfilata e tutta la voglia di stupire sul red carpet a cui ormai siamo abituati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya sembra un angelo caduto dal cielo: ecco tutti i look, uno più wow dell'altro, del press tour di The Odyssey

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Le star di The Odyssey, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, in press tour sfoggiano beauty look di grande ispirazione: tutti i dettagliDurante la prima a Parigi di The Odyssey, Zendaya ha indossato un rossetto burgundy e un taglio bixie androgino con finitura wet.