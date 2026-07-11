Zendaya è la dea Atena in The Odyssey | il significato dei look e perché indossa sempre il bianco

Alle premiere di Odyssey, Zendaya ha indossato diversi look ispirati alla dea Atena, tutti prevalentemente bianchi. La scelta di abiti e accessori richiama il personaggio mitologico, con dettagli che richiamano l’estetica classica. La cantante e attrice ha scelto di mantenere un filo conduttore cromatico in ogni apparizione pubblica legata alla promozione dello spettacolo. Nessun dettaglio sui designer o sui costumi, solo l’uso del bianco come simbolo distintivo del personaggio.

Alle premiere di Odyssey, Zendaya ha catalizzato l'attenzione su di sé con una serie di look impeccabili, tutti ispirati al suo personaggio, la dea Atena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Zendaya Flew in Her Odyssey Dress Only Hours Before Premiere

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