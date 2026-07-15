il libro di baroni tra misteri e antico egitto

Il nuovo romanzo di Davide Baroni, intitolato “La maledizione di Osiride”, sta attirando l’attenzione tra gli appassionati di thriller archeologici e storia dell’Antico Egitto. Il libro, scritto dallo scrittore e ricercatore lunigianese, combina mistero e antiche civiltà. Non sono state fornite informazioni sulla trama o sulla pubblicazione, ma l’interesse cresce tra i lettori di generi storici e avventurosi.

Sta riscuotendo un notevole interesse tra gli appassionati di thriller archeologici e di storia dell’ Antico Egitto il nuovo romanzo dello scrittore e ricercatore lunigianese Davide Baroni (nella foto), intitolato ‘ La maledizione di Osiride ’. Il volume è stato presentato in molte città italiane nell’ambito di conferenze dedicate ai grandi misteri della civiltà faraonica. Baroni propone un’opera narrativa che, pur mantenendo il ritmo serrato del thriller, affonda le proprie radici in anni di studio e ricerca. Il libro, infatti, non è soltanto un romanzo di fantasia, ma una storia costruita prendendo spunto dalle più recenti scoperte archeologiche effettuate in Egitto e da numerosi studi dedicati ai grandi monumenti della Valle del Nilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il Faraone eretico Akhenaton

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