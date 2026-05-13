Un viaggio nell’antico borgo tra mugnai e piccoli misteri La storia di Verano in un libro
Un nuovo libro racconta la storia di un antico borgo, tra mugnai e piccoli misteri. La narrazione si concentra sui dettagli della vita quotidiana e sugli eventi che hanno segnato il passato della località, evitando riferimenti a grandi avvenimenti storici o personaggi famosi. Il testo si propone di offrire un’immagine autentica e concreta di un luogo che, pur non avendo protagonisti di rilievo, conserva un patrimonio di memorie e tradizioni.
La storia, quella con la S maiuscola, alza lo sguardo e arriccia il naso quando non può parlare di vicende epiche, città, regni, grandi battaglie, illustri personaggi. E lascia senza tracce di memoria i paesi più piccoli, i borghi contadini. E le loro genti. Il libro “Storia di un paese senza storia - Verano in età moderna”, che sarà presentato questa sera in biblioteca, ridà voce alle persone e memoria alla sua storia. Dalle pagine (387, più altre 150 di note bibliografiche) sbucano fuori prelati che litigano con i mugnai per l’affitto delle pertiche di terreno, pagine ingiallite con i conti del raccolto, frumento, segale, seta, granaglie, granturco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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