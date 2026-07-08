Nuove accuse per Rocchi | spunta l' ipotesi di frode sportiva in concorso con l' Inter

Nuove accuse si aggiungono contro Rocchi, con l’ipotesi di frode sportiva in concorso con l’Inter. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera e mette in discussione la posizione dell’arbitro. Le indagini si concentrano su presunti accordi illeciti tra Rocchi e la squadra di calcio, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso. La vicenda sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio e dell’arbitraggio.

Non si placano le onde d’urto nel mondo arbitrale e, secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I pm hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga: le partite nel mirino della Procura non sono più le tre della scorsa stagione (Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 23 aprile 2025), ma diventano quattro., La quarta partita sotto lente d'ingrandimento è infatti Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo due mesi e mezzo fa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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