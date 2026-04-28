L’avvocato dell’ex designatore ha dichiarato che la decisione di non presentarsi all’interrogatorio fissato per il 30 aprile può essere presa, e che la scelta di non partecipare rimane valida. Ha inoltre spiegato che la decisione finale verrà comunicata domani, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze legali. La questione riguarda l’indagine in corso, ma non sono stati resi noti altri particolari al momento.

di Alberto Petrosilli Inchiesta Rocchi, il legale dell’ex designatore ha spiegato come sia assolutamente possibile non presentarsi all’interrogatorio del 30 aprile. Antonio D’Avirro, legale dell’ex designatore Gianluca Rocchi, ha parlato a Radio CRC sottolineando lo stato di incertezza in cui versa la difesa. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter UDIENZA – « Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire per il 30 aprile: se andare oppure avvalerci della facoltà di non rispondere. Non conosciamo i dettagli dell’accusa di concorso in frode sportiva, siamo in una situazione di oscurità totale. Gli elementi di accusa li ignoriamo, non ci sono noti, ecco perché stiamo valutando che iniziativa prendere.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta Rocchi, il legale spiega: «Interrogatorio? Domani la decisione, ma l’ipotesi di non presentarsi è valida»

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