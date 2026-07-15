Il lavoro nobilita ma non per la destra meloniana che evita l’argomento come la peste!

La mancanza di lavoro dignitoso provoca la perdita di dignità tra le persone, secondo quanto dichiarato. Attualmente, molte fasce della popolazione sono senza tutele e vivono in condizioni di povertà, diventando vulnerabili e senza mezzi di sussistenza. La situazione viene criticata come una realtà difficile da affrontare, mentre il tema del lavoro sembra essere evitato da alcune forze politiche.

di Enza Plotino Senza il lavoro le persone perdono la dignità. Ma oggi la dignità è una merce rara perché il lavoro è povero, senza tutele e crea fasce ampie di popolazione schiava e priva di mezzi di sussistenza. Una crisi che sta diventando strutturale in cui il lavoro non genera più reddito, tranquillità e sicurezza. Questa era stata la promessa del ‘900, tempo in cui ai governanti, ai partiti politici, ai sindacati, ad ogni pubblico decisore era richiesto un impegno per garantire a chi era alla base della piramide di poter prendere l’ascensore sociale per ambire ai piani alti del sistema produttivo eo alle professioni più qualificate. Come è potuto accadere lo sfacelo di oggi? Il lavoro è il vero assente nel dibattito pubblico perché è meglio far finta che la crisi non esista e che non si cerchino le responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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